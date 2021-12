La Juventus quando affronta la Fiorentina il 4 dicembre non va mai incontro a partite banali. E in genere finisce per vincere al termine di match avvincenti. Questo è quanto accaduto soprattuttoquando al Delle Alpi andò in scena la celeberrimaal volo d'esterno destro dopo la doppietta di Vialli. Poi è statala Juve di Capello a spuntarla sui viola, stavolta all'Artemio Franchi: