Il 4 aprile del 2004 la Juventus scende in campo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro l'Inter, la sua attuale squadra. E' una partita spumeggiante, vinta dai nerazzurri per 3-2 grazie ai gol di Martins, Vieri su rigore e Stankovic, mentre ai bianconeri non basta l'autorete di Kily Gonzalez e il sigillo di Di Vaio in pieno recupero. E' una partita importante, soprattutto, per Antonio Conte, che subentra a Camoranesi al minuto 72. La ventina di minuti giocati corrisponde all'ultima presenza ufficiale con la Juventus. Dopo 419 partite e 44 gol, Conte si ritira a fine stagione, ma continuerà a scrivere la storia bianconera da allenatore, a partire dal 2011.