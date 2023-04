Era ile la Juve perse clamorosamente (è sempre così quando succede) contro l'Inter. A San Siro, finì 3-2. Per i bianconeri in gol Marco Di Vaio e autorete di Kily Gonzales. Il motivo per cui quella partita va ricordata, però, è un altro. Fu l'ultimo incontro giocato da Antonio Conte con la maglia della Juventus. Un saluto dopo anni da capitano, un addio che nascondeva un enorme arrivederci. Conte, infatti, poi è tornato, ha preso la Juve dei settimi posti e l'ha portata sul tetto d'Italia, l'ha ritrasformata in quello che deve essere. E nonostante si apprezzi enormemente l'operato di Allegri, impossibile non dirgli ancora grazie.