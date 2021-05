In casa Juventus Women la giornata è interamente dedicata a salutare come merita Rita Guarino che, a partire da domenica pomeriggio, non sarà più la coach delle bianconere. Attraverso i propri canali social, il club ha raccolto e condiviso una serie di foto che ritraggono Guarino attraversare 4 anni in casa Juve, tra vittorie, l'esperienza in Champions ed innumerevoli emozioni.