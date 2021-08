L'8 novembre del 1998 è una data che i grandi tifosi dellafanno fatica a dimenticare. Al minuto 92 della partita di campionato contro l'Udinese, Alessandrosi infortunia al ginocchio, riportando la lesione del legamento crociato anteriore e posteriore. Intervento chirurgico negli Stati Uniti e 9 mesi di assenza per Pinturicchio, che dice addio in anticipo alla propria stagione. Dopo il rinnovo di contratto, che ne fece il calciatore più pagato al mondo con 10 miliardi di lire a stagione,In quella stagione, poi, 12 gol e ben 20 assist, di cui 14 soltanto in campionato, perso all'ultima giornata nel delirio di Perugia. Il 4 agosto del 1999, 269 giorni dopo, riecco Del Piero: la Juventus intera festeggia.