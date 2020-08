Il 4 agosto di 21 anni fa la Juventus vinceva per 5 a 1 il ritorno delle semifinali di Intertoto contro l'FC Rostov. I russi non erano certo una corazzata anche se il risultato maturato al Manuzzi di Cesena permise alla Juve di qualificarsi per l'atto finale che poi vinse riuscendo a qualificarsi per l'allora Coppa UEFA. Quella sera la squadra bianconera allenata da Ancelotti andò a segno con Inzaghi (tripletta) e Del Piero oltre che con lo sfortunato Koupriianov, difensore russo, autore di un'autorete nel primo tempo. Duyun al 38' mise a segno il parziale 1 a 1 che però venne subito ribaltato dalla Juve. Quell'anno la stagione bianconera iniziò presto ma iniziò subito bene.