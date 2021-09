La Juventus fra quasi tre ore intraprenderà la propria campagna di Champions League andando a sfidare il Malmö in terra svedese. E per farlo, mister Allegri sembra intenzionato a sfoggiare una formazione, a dire il veroche ricorda molto da vicino quelle messe in camponella sorsa difficile stagione.L'allenatore bianconero dovrebbe infatti ricorrere a un, con Danilo e Alex Sandro terzini, e, con Dybala-Morata tandem d'attacco.Ricorda qualcosa, vero? Già, assomiglia molto a una Juve di Pirlo. Senza Cristiano Ronaldo, e con Manuel Locatelli.è una soluzione per compensare l'assenza contemporanea dei due Federico, Chiesa e Bernardeschi, e riecheggia quel ruolo diche caratterizzava il "calcio liquido" di Pirlo. Mentre l'dipende come sempre dalcondotto dalla Juve a centrocampo, con quell'impietosa impossibilità di comprare un ultimo centrocampista di qualità,a fare il resto.Rieccoci dunque con un Rodrigo Bentancur impiegato in una mediana a due, come la stagione passata. La speranza è che, in coppia, con il nuovo arrivo ex Sassuolo,E che in generale, la squadra riesca a dare di sé l'immagine migliore possibile