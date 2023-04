Adesso che in attacco e centrocampo sono rientrati più o meno tutti (si è rivisto pure Pogba contro lo Sporting!), viene da chiedersi cosa aspettia scatenare il sistema ideale della, ovvero ilSi sta andando in quella direzione oppure no? Alcuni segnali controsembrerebbero indicare una possibile svolta in questo senso, ma. Da qui alla fine dell’anno Allegri ha certamente intenzione di utilizzare questo sistema, ma come e quando?Al momento il livornese preferisce l’, da un lato per garantirsi cambi di ritmo all’interno della gara, dall’altro per non rinunciare completamente alla difesa a tre, che ha permesso l’ambientamento die la valorizzazione di. Ma non è arrivato il momento di dare più fiducia al tridente?