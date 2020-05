Paolo Rossi è una leggenda della Juventus. Per tutti è diventato Pablito dopo il Mondiale vinto nel 1982, ma per i tifosi bianconeri è anche quel ragazzino che a nemmeno 20 anni ha debuttato in prima squadra vicino a giocatori come Zoff, Gentile e Causio con i quali poi sarebbe diventato Campione del Mondo. Pochi mesi prima, precisamente il 2 maggio 1982, Rossi segna il primo gol con la maglia bianconera: arriva nella vittoria per 5-1 in casa dell'Udinese. Era il primo sorriso di Pablito che aveva appena scontato la squalifica per scommesse, dopo essere tornato alla Juventus a inizio stagione.