La peggior stagione delle ultime cinque, e parliamo stavolta di infortuni. Come racconta Gazzetta, i dati relativi ai problemi fisici avuti dai giocatori della Juventus fino a questo momento dicono questo: ci sono numeri d arecord, e parliamo di una media di, mai così alta neanche nel 2021-2022, quella del ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, finora la stagione più nefasta (0,92 di media).Gazzetta racconta come il dato meno confortante sia quello relativo ai ko muscolari. La Juve "viaggia alla media di un infortunio a gara. Un’incidenza alta che non può non avere ripercussioni sul campo, visto che il tecnico finora non è mai riuscito ad avere tutti gli uomini a disposizione". Allegri sperava di farlo a inizio gennaio, ma a febbraio si ritrova con giocatori ancora fermi o alle prese con ricadute. Al momento mancano: Kaio Jorge, Milik, Bonucci e Pogba."Qualcosa abbiamo sbagliato", aveva raccontato Max in conferenza. Il ribaltone ai vertici e i problemi giudiziari hanno fatto passare la questione in secondo piano, ma Gazzetta sottolinea come la situazione nel frattempo non sia migliorata:Diversi i giocatori che si sono fermati più volte (Di Maria, Bonucci, Pogba, Chiesa) e quelli che hanno avuto ricadute. Pochissimi quelli che si sono tenuti alla larga dall’infermeria (Danilo, Perin, Rugani, Gatti, Miretti e Fagioli).