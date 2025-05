37^ giornata, 9 gare in contemporanea. Simonelli: 'Impegno straordinario della Lega'

AFP/Getty Images

È stata ufficializzata poco fa la programmazione completa, con date e orari, della 37^ giornata di Serie A, che vedrà lain campo all'Allianz Stadium contro l'. In via eccezionale, per rispettare l'esigenza di contemporaneità delle squadre in lotta per gli stessi obiettivi, tutte le partite sono state calendarizzate per domenica 18 maggio alle 20.45 , tranne Genoa-Atalanta che sarà anticipata a sabato 17, sempre in serale.Questo il commento a tal proposito della Lega Serie A: “Il Campionato italiano è il più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale di stagione senza precedenti, con quasi tutte le squadre ancora in lotta per i diversi obiettivi. Chiederemo al nostro centro di Lissone il massimo dello sforzo per assicurare la miglior qualità di produzione, garantendo la contemporaneità del 90% degli incontri per offrire a tutti i tifosi un’esperienza unica ed emozionante. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla struttura operativa della Lega Serie A per l’impegno straordinario messo in campo in tempi rapidissimi al fine di consentire la trasmissione simultanea delle nove partite della penultima giornata della Serie A Enilive”.