Nikolasfreccia sul terreno di gioco, ma per fortuna sua e dellanon ci sono autovelox a bordocampo. Ci sono, però, speciali sensori che misurano gli scatti dei calciatori e l’attaccante dellain questa stagione ha toccato. Numeri impressionanti che sommati ad una propensione al sacrificio non comune e una buona tecnica di base – benché ci sia ancora da lavorare tanto per quanto riguarda gli ultimi metri di campo -, fanno capire il perché Sekulov abbia scalato le gerarchie della squadra B della Juventus, fino a renderlo un titolare fisso negli ultimi mesi, anche a discapito dell’ottimoCaratteristiche e prestazione che gli sono valse anche le attenzioni di Massimiliano Allegri. Certo, l’idea di partenza è che il classe 2002 vada a rimpolpare la lista dei convocati e che sia a disposizione in caso di emergenza. Il tecnico livornese, però, sa di avere nel suo arco una freccia potenzialmente micidiale.