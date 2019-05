Il 14 dicembre del 1975 la Juventus ospita l'Inter allo stadio Comunale. I bianconeri saranno protagonisti fino alla fine del campionato di una splendida lotta scudetto contro il Torino, mentre i nerazzurri chiuderanno quarti. Non fa eccezione il derby d'Italia, vinto senza problemi dalla squadra di Carlo Parola grazie ai gol di Roberto Bettega e Marco Tardelli. Quest'ultima in particolare, è una rete a suo modo storica: è infatti il primo di 51 gol di Schizzo con la maglia bianconera, in 375 presenze in totale tra tutte le competizioni. L'ultima? Proprio il 29 maggio del 1985, la drammatica finale contro il Liverpool.