35 anni e non sentirli. Nulla di nuovo per chi ogni giorni si allena duramente, senza sosta. Da una vita. Per diventare il migliore al mondo. Cristiano Ronaldo ci è riuscito, con sacrifici e costanza. L'attaccante della Juve non conosce limiti e nel 2020 ha firmato un'altra statistica pazzesca: "Cristiano Ronaldo ha realizzato 33 gol in Serie A nel 2020 - ha riportato Opta - solo due giocatori nella storia della competizione hanno fatto meglio in un singolo anno solare (41 Borel nel 1933 e 36 Nordahl nel 1950).