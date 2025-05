32 gol in 2 anni, altro che bollito al Benfica. Ora Di Maria volta pagina

AFP via Getty Images

Ángelè pronto a voltare pagina. L’ex fantasista della Juventus ha annunciato pubblicamente l’addio al Benfica al termine della stagione in corso. Lo ha fatto dopo l’ultima giornata di campionato portoghese, al termine di una corsa lunga e accesa per il titolo che ha visto trionfare lo Sporting Lisbona di Gyökeres. Ma per "El Fideo" resta ancora un ultimo atto da vivere con la maglia delle Águias: la finale di Coppa di Portogallo, proprio contro i rivali cittadini.Il saluto è arrivato tramite un post pubblicato sui social dallo stesso Di María, che ha voluto ringraziare i tifosi del Benfica per l’affetto ricevuto e chiarire che quella giocata nell’ultima giornata di campionato è stata la sua ultima apparizione in Liga Portugal con la maglia biancorossa.

Parole che chiudono un cerchio iniziato tanti anni fa: era infatti il 2007 quando un giovane Di María sbarcava in Europa proprio al Benfica. Sedici anni dopo, la storia si è ripetuta, con il ritorno in Portogallo per una stagione simbolica, piena di emozioni.