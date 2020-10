Era il 31 ottobre 2015 quando Juan Cuadrado è entrato nel cuore dei tifosi della Juventus. Prima stagione del colombiano in bianconero, tornato in Italia dopo sei mesi in Premier League al Chelsea. In panchina c'è Allegri e Cuadrado si ritaglia uno spazio importante nella squadra bianconera, ma quel 31 ottobre ha scelto un occasione speciale per segnare il primo gol con la maglia della Juve: Il colombiano infatti ha deciso il derby contro il Torino segnando al 3' di recupero. Un gol che i tifosi bianconeri ricorderanno per sempre.