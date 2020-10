Alzi la mano chi si ricorda Fabian Carini. Pochi, pochissimi probabilmente. Forse qualcuno per quello scambio clamoroso con l'Inter che ha portato Fabio Cannavaro in bianconero. Carini era un portiere uruguaiano, preso dalla Juventus nell'estate del 2000: in due stagioni da secondo portiere in bianconero totalizza otto presenze, tutte nel secondo anno e tutte nelle coppe. Il debutto assoluto arriva il 31 ottobre 2001 in Champions League contro il Celtic, con Marcello Lippi in panchina.