Il 31 Marzo del 2007 la Juventus navigava in acque ben peggiori di oggi. Niente quarti di finale all'orizzonte, niente striscia clamorosa di scudetti. I bianconeri erano a lottare per la promozione in Serie A dopo essere stati spediti nella serie cadetta a seguito di calciopoli. Quel 31 Marzo Alessandro Birindelli segnava il suo ultimo gol con la maglia della Juventus. La sua ultima rete, tra l'altro, fu decisiva perché permise alla Juve di portare a casa i tre punti nella trasferta di Pescara. Tre punti che avvicinavano la Serie A ed un gol che però non sarà mai importante come quell'assist, ancora impresso nella memoria di tutti gli juventini, che quattro anni prima aveva messo sul destro del Panteron Zalayeta la palla del passagio del turno al Nou Camp contro il Barcellona.