31 maggio 2009. Tredici anni fa Pavel Nedved giocava la sua ultima partita con la maglia della Juve, chiudendo la sua carriera in bianconero con la standing ovation dei tifosi dopo ben 247 presenze e 51 gol. 2-0 il risultato del match casalingo disputato contro la Lazio, proprio la squadra che lo aveva lanciato nel calcio italiano; per lui, in quella giornata, anche l'assist per il gol decisivo per il raddoppio, firmato da Vincenzo Iaquinta. Una storia, quella tra la Furia ceca e la Vecchia Signora, che comunque era destinata a proseguire. Nedved ha poi ricoperto il ruolo di vicepresidente nella Juventus fino al 28 dicembre 2022.