Il 31 luglio del 2006 la Juventus gioca in amichevole contro la Selezione Pinzolo-Campiglio allo stadio Pineta. Una settimana prima era stata definita ufficialmente la retrocessione in Serie B e i bianconeri, allenati da Didier Deschamps, poco hanno da festeggiare nel 9-0 contro i meno quotati avversari. La data, però, è a suo modo storica: c'è spazio, infatti, per la tripletta di Zlatan Ibrahimovic, che segna i propri ultimi gol con la maglia bianconera, prima di diventare ufficialmente un attaccante dell'Inter a partire dal successivo 10 agosto.