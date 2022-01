Il 31 gennaio del 1993 la rete allo scadere di Pierluigi Casiraghi permette alla Juventus di battere per 2-1 il Cagliari in casa. Partita dominata dai bianconeri che fanno tutto da soli: in apertura il gol di Roby Baggio, che ribatte in rete il rigore parato da Ielpo, poi nella ripresa (dopo che anche il Cagliari ha sbagliato un rigore) l'autogol di Torricelli permette ai sardi di tornare in partita. Le parate di un super Ielpo permettono ai cagliaritani di rimanere in gara fino all' 87' quando il colpo di testa di Casiraghi trascina in porta la voglia di vincere della Juventus lasciando i due punti a Torino. Al termine di quella stagione la Juve terminò quarta in Serie A con Trapattoni in panchina ma vinse la Coppa Uefa. Casiraghi se ne andò alla Lazio in estate, visto che già nella stagione precedente gli arrivi di Vialli e Ravanelli gli avevano tolto spazio. Oltre alla Coppa Uefa della stagione 1992/93, vinse anche quella del 1989/90, insieme alla Coppa Italia.