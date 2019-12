Il 31 dicembre del 1988 la Juventus batteva il Torino per chiudere in bellezza l'anno. I bianconeri uscirono vincitori dalla stracittadina grazie alla rete messa a segno da 'Spillo' Altobelli al 62esimo. Al termine della stagione, tuttavia, i bianconeri allora allenati da Dino Zoff arrivarono soltanto quarti in campionato dietro a Milan, Napoli e all'Inter campione d'Italia. Il Torino, invece, retrocesse assieme a Pescara, Pisa e Como. Una stagione da dimenticare per entrambe le torinesi, insomma, ma almeno i bianconeri riuscirono a chiudere il 1988 con un sorriso.