Il 31 agosto è un giorno di esordi in casa Juve. In questo giorno nel 1969 esordì Giuseppe Furino (Coppa Italia contro il Mantova, risultato di 0-0), negli anni poi i vari Leonardo, Morini, Tancredi, Verza e Osti ma la vera rivoluzione di fu nel 1994 con gli esordi di Deschamps, Ferrara e Paulo Sousa (oltre a Fusi) contro il Chievo in Coppa Italia con il match che finì sempre 0-0. Questa sera contro il Napoli sarà il turno di De Ligt, pronto a giocare la prima partita ufficiale con la maglia bianconera.