Due vittorie nei primi due match di campionato: no, lo scenario non è nuovo per la, che si era trovata subito con 6 punti anche nella stagione 2013-14 (quella che sarebbe poi culminata con il record dei 102 punti in Serie A).Il gol biancoceleste di Miro Klose non abbatte la banda Conte, che nella ripresa finisce il lavoro con Vucinic e Tevez: 4-1 e avversari annichiliti per la seconda volta in stagione (risultato simile era maturato due settimane prima in Supercoppa Italiana). Accadde oggi, accade ancora: Juve prima in classifica e a punteggio pieno dopo due giornate.