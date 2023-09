Il 30 settembre del 2015 Daniele Rugani e Sami KhediraQuella sera i bianconeri scendevano in campo allo Juventus Stadium contro il Siviglia battendo gli andalusi con il punteggio di 2 a 0 grazie alle reti di Morata e Zaza. Proprio dopo la rete di Zaza, arrivata all' 87', Allegri decise di far scendere per la prima volta in campo Rugani con la maglia bianconera. Tornato a Torino quella stessa estate,in campo due mesi dopo quando partì titolare nel derby di Coppa Italia vinto per 4 a 0 contro il Torino. Khedira, invece, partì dal primo minuto e venne sostituito al 76' da Alex Sandro. Il tedesco divenne subito un intoccabile.