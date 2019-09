Il 30 settembre del 2015 Daniele Rugani e Sami Khedira facevano il loro esordio con la maglia della Juventus. Quella sera i bianconeri scendevano in campo allo Juventus Stadium contro il Siviglia battendo gli andalusi con il punteggio di 2 a 0 grazie alle reti di Morata e Zaza. Proprio dopo la rete di Zaza, arrivata all' 87', Allegri decise di far scendere per la prima volta in campo Rugani con la maglia bianconera. Tornato a Torino quella stessa estate, Allegri ci mise un po' prima di schierarlo in campo e anche lo scampolo di partita giocato contro gli andalusi non fu altro che una prima prova per il giovane centrale toscano che in quella stagione mise di nuovo piede in campo due mesi dopo quando partì titolare nel derby di Coppa Italia vinto per 4 a 0 contro il Torino. Khedira, invece, partì dal primo minuto e venne sostituito al 76' da Alex Sandro. Il tedesco divenne subito un intoccabile.