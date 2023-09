Il 30 settembre del 2007 la Juventus gioca un importante derby contro il Torino, valido per la sesta giornata di quel campionato, il primo in Serie A dopo l'inferno di Calciopoli. E' anche il primo derby per i bianconeri dopo le vicende giudiziarie e a deciderlo, con un gol all'ultimo istante in pieno recupero nel secondo tempo, è David Trezeguet. Lo Stadio Olimpico esplode con i colori bianconeri, per troppo tempo rimasti sopiti in Serie B. E' festa per la Juventus, in un derby indimenticabile :