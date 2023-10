Il 30 ottobre del 1996 la Juventus affronta, da campione d'Europa in carica, il Rapid Vienna nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli uomini di Marcello Lippi è una serata di magia allo stadio Delle Alpi: le doppiette di Alen Boksic e di Alessandro Del Piero, inframmezzate dalla rete di Paolo Montero, regalano una sonora vittoria per 5-0 ai bianconeri, che volano così alla fase successiva. La Juve arriverà poi nuovamente fino alla finale, persa però clamorosamente per 3-1 contro il Borussia Dortmund.