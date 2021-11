va in scena uno dei derby più emozionanti tra Juventus e Torino. I bianconeri, alla prima stracittadina sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, sfidano i granata di Giampiero Ventura, nel vivo della sua esperienza sulla panchina del Toro. Sarà il derby che varrà la consacrazione per Bruno Peres, che pareggia i conti dopo il gol di Vidal con il celebre coast-to-coast emblema di una carriera nel grande calcio conclusa troppo presto.. Vedere per credere.