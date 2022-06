Un Asensio unico, e il gioco di parole è fatto. Il Corriere dello Sport in edicola insiste con il margine di trattativa bianconero sul laterale del Real Madrid e della nazionale spagnola. C'è soprattutto il Milan sulle sue tracce, ma anche i bianconeri osservano interessati lo sviluppo della sua situazione: in scadenza nel 2023, Marco può rinnovare coi blancos o salutare. "In realtà ci sarebbe una terza opzione - ha ribadito in conferenza qualche giorno fa -, ossia che resti fino al termine del mio contratto". E in tanti ci pensano, Juve compresa.



LA SITUAZIONE - Maldini è pronto a trattare con José Angel Sanchez, direttore generale del Madrid. Con Asensio non è impossibile trovare un accordo economico, ben più complicato potrebbe esserlo con il Real, che parte da una base di 30-35 milioni di euro: in Inghilterra possono spenderla subito, tra Spagna e Italia non è così semplice. Allegri comunque lo stima, lo ricorda bene (per Cardiff, ma non solo) e pensa al tridente Chiesa-Asensio-Vlahovic. Sarebbe stellare. Marco ha ribadito una sola necessità: giocare, per andare al Mondiale e per sentirsi al centro del progetto.