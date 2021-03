1









Il 30 Marzo di otto anni fa la Juventus di Antonio Conte sfidava l'Inter a San Siro. Sulla panchina dell'Inter Stramaccioni che all'andata aveva fermato il record di imbattibilità casalingo della Juve. La partita si mette subito bene per i bianconeri che al 3' vanno in vantaggio con un gol incredibile di Quagliarella che dalla distanza sorprende Handanovic. L'Inter reagisce e dopo che Buffon ha rimandato per un paio di volte l'appuntamento dei nerazzurri con il pari, Palacio nella ripresa si inserisce tra le maglie bianconere per firmare l'1-1. La gioia interista, però, dura poco. Sei minuti dopo è ancora Quagliarella a rendersi decisivo con un assist che spacca la linea di fondo e serve a Matri la rete del definitivo 2-1. Dopo il rosso a Cambiasso a tempo scaduto per un fallo di frustrazione, la Juve si avvicinava ancora di più verso il secondo scudetto consecutivo.