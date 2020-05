Il 30 maggio di 5 anni fa la Juventus di Massimiliano Allegri terminava il campionato in trasferta contro il Verona e proprio al Bentegodi era iniziata l’avventura in bianconero del tecnico livornese che il precedente agosto aveva esordito in campionato come allenatore della Juve nel match in trasferta vinto contro il Chievo (gol di Caceres).



Nell’ultimo match del campionato, tre anni fa, gli ex bianconeri Pereyra e Llorente segnarono i loro ultimi gol in bianconero. Per il Verona in gol Luca Toni alla sua ultima marcatura in Serie A. Rivedi tutto con gli highlights ufficiali della Lega: