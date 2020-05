1









Il 30 Maggio di 47 anni fa la Juventus perdeva la prima finale di Coppa dei Campioni giocata nella sua storia. I bianconeri, allora allenati dal tecnico cecoslovacco Vycpalek che in quegli anni fece la fortuna di una Juve che sul campo era rappresentata dai vari Causio, Bettega, Zoff, Furino, Capelli e Anastasi, solo per citarne alcuni. La partita, quella partita, giocata contro l'Ajax di Cruijff e Neeskens a Belgrado, vide gli olandesi andare in vantaggio al 5' con Rep ed i bianconeri che furono incapaci di abbattere il muro dei Lancieri per tutti i 90 minuti. Fu quello l'inizio di una storia travagliata tra la Juve e la Coppa dalle grandi orecchie, Coppa dei Campioni o Champions League che dir si voglia.