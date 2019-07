L’avventura di CR7 alla Juventus, iniziata di fatto il 10 luglio con il blitz di Agnelli in Grecia e l’accordo chiuso con il Real Madrid, parte ufficialmente il 30 luglio del 2018. Dopo le vacanze a Ibiza con l’inseparabile Georgina, Cristiano comincia in quel giorno ad allenarsi al Training Center della Continassa. Il tutto attendendo il ritorno dalla tournée statunitense di Max Allegri e del resto del gruppo bianconero, il cinque volte Pallone d’Oro prende così contatto con la nuova realtà, correndo insieme agli altri reduci dall’impegno mondiale. Dopo aver polverizzato record su record fuori dal terreno di gioco (dai social network alle maglie vendute), per Ronaldo è il momento di fare sul serio anche in campo.