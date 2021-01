La Coppa Italia è di attualità per la Juventus, con la sfida di mercoledì vinta contro la Spal e la doppia semifinale che si prospetta ora con l'Inter. Proprio contro i nerazzurri, sia di Milano che di Bergamo, la Juve ha disputato diverse sfide nella coppa nazionale in questa data, il 30 gennaio. E con un bilancio complessivo che non esalta i colori bianconeri. Nei quarti di finale del 1980 a Torino la Juve tenne lo 0-0 con l'Inter difendendo così la vittoria per 2-1 dell'andata: qualificazione in semifinale centrata. Ancora ritorno dei quarti nel 2008, ancora al Comunale nel frattempo diventato Olimpico: passa l'Inter 3-2 stavolta, con doppietta del giovanissimo Balotelli. Ci sono poi due precedenti recenti con l'Atalanta, in annate consecutive peraltro e in entrambi i casi in trasferta: semifinale di andata nel 2018, vittoria Juve per 1-0 grazie a un gol-lampo di Higuain; vittoria Atalanta addirittura per 3-0 nel 2019, nei quarti in gara secca, con vantaggio Castagne e doppio Zapata.