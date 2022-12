segna primo dei suoi tre gol con la maglia bianconera. Tavola resterà alla Juventus per tre stagioni coprendo sempre un ruolo da comprimario.La sua storia ricorda quella di un altro ex bianconero:Nonostante un ruolo non di primissimo piano, Tavola si toglierà la soddisfazione di alzare al cielo tre trofei: due campionati e una Coppa delle Coppe. La sua prima rete arriva nella sconfitta casalinga per 3-2 contro l'Ascoli in cui andò anche a segno un grande ex della partita: Pietro Anastasi che tre anni prima aveva lasciato la Juve per accasarsi prima all'Inter e poi, successivamente, proprio all'Ascoli.