Il 30 aprile del 1982 segna un momento epocale per la Juventus: l'annuncio dell'arrivo imminente di Michelper la stagione successiva.Questa mossa rivoluzionaria ha cambiato radicalmente il corso della storia del club bianconero, portando in campo uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Tuttavia, dietro questo colpo di mercato si cela un retroscena intrigante. L'arrivo di Platini è stato preceduto da un addio importante nel club, mentre nel mercato si è sviluppata una situazione curiosa e dalle sfumature intriganti. Questo annuncio ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi juventini e ha segnato l'inizio di un'era gloriosa per la squadra, sottolineando l'importanza dei movimenti di mercato nel plasmare il destino delle grandi squadre di calcio.