Il 30 agosto di cinque anni fa Juan Cuadrado esordiva con la maglia della Juventus nella sfortunata trasferta di Roma persa per 2 a 1 contro i giallorossi. Cuadrado venne buttato nella mischia al 75' al posto di Padoin. Quella dell'Olimpico fu la seconda partita consecutiva persa in quella stagione dopo il ko in casa contro l'Udinese. In rete, curiosamente, andò anche Miralem Pjanic che segnò su calcio di punizione il raddoppio per i giallorossi. Un anno dopo Pjanic sarebbe diventato un calciatore della Juventus ed un compagno di squadra di Cuadrado.