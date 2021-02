La Juventus ha battuto la Roma 2-0 con una prestazione di umiltà e sacrificio, sapendo aspettare un avversario che gioca bene a pallone e colpirlo in maniera spietata. Una di quelle vittorie che non ti fa strabuzzare gli occhi per la qualità del gioco espresso, ma ti inietta orgoglio e autostima per aver portato a casa i 3 punti da grandissima squadra. Ed è questa la sensazione che trasuda dai post di Instagram dei bianconeri subito dopo il match dell'Allianz Stadium. In evidenza non solo la vittoria, ma anche la rete rimasta inviolata.

