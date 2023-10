Il 3 ottobre del 1993 la Juventus ospita il Torino allo stadio Delle Alpi in un derby per cuori forti. Antonio Conte porta in vantaggio i bianconeri dopo dieci minuti di gioco, ma Daniele Fortunato pareggia subito i conti. Moeller riporta avanti i bianconeri alla mezz'ora, ma Sergio trova subito dopo la rete del 2-2 che sembra fissare il punteggio in parità. Nel finale, però, Kohler trova il gol della vittoria per la Vecchia Signora, che può festeggiare il successo in un derby dalle mille emozioni.