3 novembre 2012. Nove anni fa laperdeva la sua prima partita all'Allianz Stadium (allora soltanto "Juventus Stadium"), dopo 33 turni di imbattibilità casalinga e 49 complessivi in campionato. A infliggere la sconfitta alla squadra bianconera fu l'di Andrea, in un Derby d'Italia sbloccato al primo minuto di gioco da un gol di Arturo, a cui hanno poi risposto, nel secondo tempo, gli argentini Milito (autore di una doppietta tra il 58' e il 75') e Palacio. 1-3 il risultato finale a Torino, in quella che fu l'11^ giornata di un campionato poi vinto proprio dalla Vecchia Signora.