Il 3 novembre del 2004 la Juventus scende in campo all'Olympiastadion contro il Bayern Monaco. Dopo una partita intensa e sofferta, i bianconeri di Fabio Capello portano a casa i tre punti nella quarta giornata dei gironi grazie a una splendida giocata di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo una magia, mette in difficoltà Oliver Kahn con un tiro insidioso. Il portiere tedesco respinge malissimo sui piedi dell'accorrente Alessandro Del Piero, che decide la partita al minuto 90 con un tocco sottomisura. La Juventus avanza da prima nel girone, ma ai quarti esce dalla competizione per mano del Liverpool.