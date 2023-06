3 motivi per i quali Udinese-Juve può 'decidere' il futuro di Allegri

Ma davveroconterà così tanto per ildi? No, non "così tanto", almeno. Ma comunque molto, sì, perché il tecnico e la squadra tengono particolarmente ancora a due punti cruciali. Il primo: raggiungere quell'Europa League sfumata sul più bello a Siviglia, con la "rabbia" (copyright Max) di voler tornare a vincere; il secondo: restare sul podio, o comunque tra le prime quattro, provando a raggiungere virtualmente la Champions. Questo perché tra le valutazioni sul futuro di Allegri peserà anche la stagione a prescindere da tutto, tutti e penalizzazione inclusa. Avrà fatto i punti necessari per stare tra le migliori della Serie A? Se sì, avrà un'arma in più alla resa dei conti. Dalla quale partirà con un vantaggio non da poco: la proprietà è tutta dalla sua parte.