Il 30 Marzo di sette anni fa la Juventus di Antonio Conte sfidava l'Inter a San Siro. Sulla panchina dell'Inter Stramaccioni che all'andata aveva fermato il record di imbattibilità casalingo della Juve. La partita si mette subito bene per i bianconeri che al 3' vanno in vantaggio con un gol incredibile di Quagliarella che dalla distanza sorprende Handanovic. L'Inter reagisce e dopo che Buffon ha rimandato per un paio di volte l'appuntamento dei nerazzurri con il pari, Palacio nella ripresa si inserisce tra le maglie bianconere per firmare l'1-1. La gioia interista, però, dura poco. Sei minuti dopo è ancora Quagliarella a rendersi decisivo con un assist che spacca la linea di fondo e serve a Matri la rete del definitivo 2-1. Dopo il rosso a Cambiasso a tempo scaduto per un fallo di frustrazione, la Juve si avvicinava ancora di più verso il secondo scudetto consecutivo. Sette anni dopo sembra un'altra vita. Purtroppo non solo per Conte sulla panchina dell'Inter.