Il 3 maggio del 2009, a Torino, si giocava il match di campionato tra Juventus e Lecce. Non una partita indimenticabile per la Juventus che fu costretta al pari dai pugliesi, che riescono a chiudere la partita sul 2 a 2. Pareggio anonimo in una partita anonima? Non proprio perché quel pomeriggio allo stadio Olimpico andò in gol Pavel Nedved, per ben due volte. Quelle reti sono state le ultime segnate dell'esterno ceco con la maglia della Juventus. Alla fine saranno 65 i gol segnati da Nedved con la Juve in 327 presenze.