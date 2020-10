Con i tre gol annullati in 90' Alvaro Morata entra nella storia della Champions League: prima di ieri sera infatti non era mai capitato che un giocatore vedesse annullate così tante reti in una sola partita. Nel corso di Tiki Taka, il giornalista e tifoso juventino Giampiero Mughini ha commentato a modo suo uno dei tre gol non assegnati allo spagnolo: "Se è il regolamento, è un regolamento idiota! Il gol si annulla per un fuorigioco reale, farlo se il giocatore è oltre di un'unghia è ridicolo".