Due anni fa, il tracollo della Juventus in finale di Champions League contro il Real Madrid. Arrivati in finale con il vento in poppa dopo aver eliminato Porto, Barcellona e Monaco, i bianconeri si sono presentati a Cardiff per giocarsela alla pari con il Real Madrid campione d'Europa in carica. Il gol di Cristiano Ronaldo ha smorzato un ottimo inizio, ma il pareggio in clamorosa e meravigliosa rovesciata di Mario Mandzukic sembrava poter ribaltare la sfida dal punto di vista emozionale. Dopo un intervallo ricco di tensione e ancora, in parte, avvolto nel mistero, il tracollo per la squadra di Massimiliano Allegri: Casemiro, ancora Ronaldo e Asensio siglano il 4-1 finale e la quinta sconfitta consecutiva per la Vecchia Signora in finale di Champions League.