Il 3 Giugno di 12 anni fa Marcelo Zalayeta giocava la sua ultima partita con la maglia della Juventus. Lo faceva in un Bari-Juventus 1-0 giocato nel campionato di Serie B con i bianconeri già matematicamente promossi in Serie A. Il ricordo più bello dei tifosi bianconeri riguardo l'attaccante uruguaiano, detto El Panteron, è certamente legato al ritorno dei quarti di finale della Champions League 2002/03. Era il 22 aprile 2003 e la Juve arrivava in Catalogna con un 1-1 ottenuto a Torino e l'obbligo di segnare e non perdere. I tempi regolamentari finirono 1-1, con i bianconeri in dieci per il rosso a Davids. Serviva un'impresa, e a firmarla ci pensò il Panteron, che mise il piedone sul traversone di Birindelli. 1-2 ed eroe.