Il 3 gennaio 1982 è una data memorabile per la Juventus: nell'incontro con l'Udinese, la vittoria è assicurata con uno stretto 1-0 e il protagonista indiscusso è Giuseppe 'Nanu', autore del suo primo gol con la maglia bianconera. Nonostante il suo percorso alla Juventus non sia stato particolarmente lungo, Galderisi ha lasciato un'impronta indelebile, tanto chein persona lo ha elogiato con una definizione significativa: "Questo Galderisi fa gol come Zoff para". Un riconoscimento che sottolinea la straordinaria capacità di segnare del giocatore, accostandola al talento del leggendario portiere Dino Zoff.