3 gennaio 1982: la Juve ospita l'Udinese e per avere la meglio sui friulani, con uno stretto 1-0, ai bianconeri serve il primo gol di Giuseppe 'Nanu' Galderisi. Uno che alla Juventus non ha poi fatto particolare strada, ma si è comunque guadagnato una definizione importante, coniata da Boniperti in persona, che disse: "Questo Galderisi fa gol come Zoff para".